Оскорбивший Путина журналист Fox News уволен

Руководство телеканала Fox News приняло решение уволить журналиста Билла О'Рейли, назвавшего президента РФ Владимира Путина «убийцей».

Как уточняется в материале, инцидент произошел в феврале в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом. Журналист напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Путина «убийцей».

Отмечается также, что увольнение О'Рейли произошло на фоне предъявленных обвинений в сексуальных домогательствах, которые ему удалось урегулировать, выплатив компенсации на сумму более 13 миллионов долларов.

В Кремле слова американского телеведущего назвали оскорбительными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков потребовал от Fox News принести извинения, однако О'Райли пообещал сделать это к 2023 году, сообщает «Национальная служба новостей».

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