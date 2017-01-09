Оскар Конюхов: Отец поднимется в стратосферу не в середине января, а позже

В разговоре с "Русской Планетой" сын знаменитого путешественника Оскар Конюхов опроверг появившуюся сегодня ранее информацию о том, что полет Федора Конюхова в стратосферу состоится именно в середине января нынешнего года.

- Журналисты перепутали, в середине января Федор поднимется на воздушном шаре на небольшую высоту и планирует продержаться в воздухе 50 часов, - уточнил Конюхов-младший. - Что же касается самого полета в стратосферу, то мы начали подготовку, но сам полет состоится месяцев через 8-9, не раньше.

Напомним, днем 9 января СМИ со ссылкой на издание Lenta.ru, которое, в свою очередь сослалось на неназванных "организаторов экспедиции", сообщили о том, что уже в середине нынешнего месяца Федор Конюхов планирует поставить очередной рекорд, поднявшись на воздушном шаре в стратосферу.

«Русская Планета», как официальный «почтальон добрых пожеланий» для отца Федора предлагает своим читателям уже сейчас оставить добрые напутствия прославленному путешественнику и миссионеру.