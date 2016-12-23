В США оштрафовали отказавшихся поддержать Клинтон выборщиков

Четверых выборщиков в штате Вашингтон обязали выплатить штраф в размере одной тысячи долларов за отказ проголосовать за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Представитель госсекретаря штата Дэвид Аммонс отметил, что у недобросовестных выборщиков есть 60 дней на то чтобы выплатить штраф. В противном случае им придется это сделать уже по решению суда, сообщает AP.

Согласно законодательству штата, выборщики должны голосовать за кандидата, набравшего большее число голосов избирателей. Однако из 12 членов коллегии Клинтон поддержали только восемь. При этом упомянутые четверо выборщиков не стали голосовать и за Трампа.