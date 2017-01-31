США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег

Департамент финансовых услуг американского штата Нью-Йорк оштрафовал на 425 миллионов долларов Deutsche Bank за нарушение законодательства США в сфере противодействия легализации преступных доходов.

По данным ведомства, в результате проведения через немецкий банк так называемых «зеркальных сделок», было отмыто 10 миллиардов долларов через его отделения в Нью-Йорке, Лондоне и Москве. Незаконные операции производились в период с 2011 по 2015 годы.

На сайте Департамента отмечается, что у Deutsche Bank было множество возможностей выявить, расследовать и пресечь данные схемы, но кредитная организация не воспользовалась ими.