Суд оштрафовал Навального на 20 тысяч рублей за организацию протестной акции

Оппозиционер Алексей Навальный признан виновным в организации несанкционированной массовой акции и решением Тверского районного суда Москвы оштрафован на 20 тысяч рублей.

Навальному вменено в вину нарушение первой части статьи 20.2.2 КоАП (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка), - сообщает «Дождь».

Оппозиционер заявил, что виновным себя не признает.

Ранее сообщалось, что 26 марта в Москве состоялась несанкционированная акция протеста сторонников борьбы с коррупцией. Навального задержали через 20 минут после начала акции у станции метро «Маяковская».

По словам руководителя пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, организаторам митинга были предложены две альтернативные площадки в столице, однако они от них отказались и провели акцию в несанкционированном месте, сознательно введя в заблуждение участников мероприятия.

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