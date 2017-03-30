ФАС оштрафовал Burger King на 110 тысяч рублей из-за бесплатного пирожка с вишней
Обиженный клиент ресторана сети Burger King в Санкт-Петербурге пожаловался в федеральную антимонопольную службу на то, что ему не выдали бесплатный пирожок с вишней, который полагается покупателям обеда в соответствии с рекламой, сообщает пресс-служба регионального управления ФАС.
Согласно сообщению, инцидент произошел еще в январе 2016 года, однако решение о штрафе в 110 тысяч рублей было принято только сейчас.
По словам заявителя, на просьбу выдать бесплатный пирожок, предусмотренный акцией, менеджер ресторана ответил отказом, мотивировав тем, что посетитель должен был сам попросить пирожок заранее.
Отмечается, что Burger King выплатил штраф в полном объеме, пишет газета «Известия».
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