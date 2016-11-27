В Ошской области Киргизии наблюдается повышенная сейсмическая активность

Сразу семь землетрясений разной интенсивности произошли в Ошской области на юге Киргизии с вечера 25 ноября. Как сообщили в пресс-службе МЧС страны, эпицентр первых подземных толчков был зафиксирован на территории КНР недалеко от китайско-таджикской границы.

Первые два землетрясения силой толчков 4-5 баллов произошли поздно вечером 25 ноября и являлись афтершоками после мощного землетрясения, которое было зафиксировано 25 ноября на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая.

Седьмое по счету землетрясение было зафиксировано утром в воскресенье в районе села Нура недалеко от киргизско-китайской границы, сообщает "Интерфакс".