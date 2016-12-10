ВВС США ошибочно разбомбили дивизию иракской армии в Мосуле
ВВС США ошибочно нанесли удар по позициям девятой дивизии правительственной армии Ирака в Мосуле.
Жертвами бомбардировки стали примерно 90 военнослужащие. Еще около 100 получили ранения, сообщает портал Factiniraq.
В штабе ВС Ирака отметили, что из-за удара американской авиации пострадала военная техника дивизии. Иракские военные были вынуждены отступить из занимаемого района. Кроме того, несколько военнослужащих попали в плен к боевикам.
Операция по освобождению Мосула продолжается с середины октября. Иракская армия проводит ее совместно с курдским ополчением и международной коалицией, возглавляемой США.
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