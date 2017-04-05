Ошибочно обвиненный СМИ в совершении теракта в метро мужчина пожаловался на травлю

Пассажир метро в Санкт-Петербурге, которого СМИ ошибочно обвинили в причастности к теракту, совершенному 3 апреля, пожаловался на травлю.

По его словам, после того, как в прессе появилась фотография Никитина, его уволили с работы в Нижневартовске. Руководство объяснило свои действия просьбой регионального Следственного комитета.

Кроме того, названный ошибочно террористом Никитин, пожаловался на слежку журналистами за ним и его родными.

«После того, как мою фотографию СМИ растиражировали как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты. Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь», — цитирует «Интерфакс» слова Никитина.

Во вторник пассажиры рейса, вылетавшего во вторник из московского аэропорта «Внуково», испугались и не пустили Никитина на борт, летевший в Оренбург. Представитель авиакомпании «Россия», осуществлявшей рейс, пояснил, что в соответствии с 17 приложением к Конвенции о международной гражданской авиации пассажир не был допущен до посадки, его передали правоохранительным органам.

Андрей (Ильяс) Никитин родился в Башкирии и закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в Чечне, вышел в отставку в звании капитана, принял ислам, взяв себе имя Ильяс.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, жертвами которого стали 14 человек, еще более 50 пострадали. Подозреваемым в организации теракта является 22-лентний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

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