Ошибка пилотов стала главной версией крушения Ту-154 после расшифровки «черного ящика»

Предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев позволяет сделать вывод, что авиакатастрофа Ту-154 Министерства обороны в Сочи произошла из-за ошибки пилотов.

- Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной, - рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник.

Агентство не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее Life опубликовал запись последних слов членов экипажа перед крушением. По данным издания, пленка оказалась не повреждена и содержит запись последних переговоров экипажа перед катастрофой. Один из пилотов восклицает: «Закрылки, с***!», а затем звучат слова: «Командир, падаем!»

Накануне в ФСБ России назвали основными рабочими версиями крушения Ту-154 попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета.

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Места: Россия
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