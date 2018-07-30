Осетинский чиновник обвинил в свалках мусора невест из ущелий
Глава села Фарн Правобережного района Северной Осетии Заурбек Галуев заявил, что появление мусорных свалок в регионе обусловлено появлением невест из соседних ущелий.
По его словам, молодые люди села Фарн стали в массовом порядке брать в жены девушек из других ущелий, которые, по мнению Заурбека Галуева, и устраивают мусорки. У коренных же жителей поселения чистоплотность в крови, поэтому мусорить они не могут.
Он добавил, что в связи со смешением кровей в головах жителей появилась грязь, которая перенеслась и на бытовую жизнь региона, отмечает «360».
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