Осенью Tesla покажет грузовик с электродвигателем
В сентябре американская компания Tesla представит на суд публики свой первый грузовой автомобиль. Об этом заявил ее глава Илон Маск.
«Команда проделала потрясающую работу. Это действительно новый уровень», - написал он в своем микроблоге в Twitter.
Кроме того, он подтвердил, что новый легковой автомобиль – Tesla Model 3 – будет выпущен в середине текущего года. Наряду с этим Маск анонсировал пикап Tesla. Однако эту машину придется подождать полтора-два года.
Ранее сообщалось, что Tesla выбилась в лидеры автопроизводителе США по капитализации.
Следующая новость Киев назвал число арестованных на Украине россиян
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии