Осенью Tesla покажет грузовик с электродвигателем

В сентябре американская компания Tesla представит на суд публики свой первый грузовой автомобиль. Об этом заявил ее глава Илон Маск.

«Команда проделала потрясающую работу. Это действительно новый уровень», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, он подтвердил, что новый легковой автомобиль – Tesla Model 3 – будет выпущен в середине текущего года. Наряду с этим Маск анонсировал пикап Tesla. Однако эту машину придется подождать полтора-два года.

Ранее сообщалось, что Tesla выбилась в лидеры автопроизводителе США по капитализации.