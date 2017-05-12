Осенью в продаже могут появиться невозвратные билеты на поезд

В ближайшее время на рассмотрение думского комитета по транспорту и строительству поступят поправки к законопроекту, который вносят изменение в «Устав железнодорожного транспорта».

Документ предусматривает возможность Федеральной пассажирской компании продавать пассажирам невозвратные билеты на поезда дальнего следования. После утверждения комитетом законопроект будет рассматриваться Госдумой. В случае его принятия невозвратные билеты могут появиться в продаже уже осенью текущего года.

В настоящее время невозвратные билеты используются в авиаперевозках. По данным экспертов, это привело к снижению стоимости билетов примерно на треть.

«Невозвратные тарифы очень хорошо себя зарекомендовали в авиакомпаниях, где высокая конкуренция», — отметила в беседе с «Парламентской газетой» директор Центра экономики транспорта ВШЭ Татьяна Кулакова. Однако она полагает, что большой скидки на невозвратные билеты пассажирам ждать не стоит – вряд ли РЖД будет действовать себе в ущерб.

Глава института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов предполагает, что невозвратные билеты на железной дороге могут создать «опасный прецедент». По его мнению, по примеру РЖД другие перевозчики также захотят переложить все возможные риски на пассажиров. Он подчеркнул, что у граждан должна быть возможность отказаться от поездки и не терять при этом деньги. И эту возможность должно защищать государство.