Орский банк «Акцент» остался без лицензии
Орская финансовая организация ПАО АКБ «Акцент» лишилась лицензии на осуществление банковских операций, говорится в сообщении Банка России.
По данным регулятора, решение об отзыве лицензии вступает в силу с 18 мая.
Соответствующее постановление было принято в связи с нарушением финансовой организацией законов, регулирующих деятельность банков на территории России.
Кроме того, специалисты Центробанка выявили неспособность кредитной организации выполнять обязательства перед кредиторами и партнерами, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость За руль велосипеда нельзя будет сесть без прав
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии