Орский банк «Акцент» остался без лицензии

Орская финансовая организация ПАО АКБ «Акцент» лишилась лицензии на осуществление банковских операций, говорится в сообщении Банка России.

По данным регулятора, решение об отзыве лицензии вступает в силу с 18 мая.

Соответствующее постановление было принято в связи с нарушением финансовой организацией законов, регулирующих деятельность банков на территории России.

Кроме того, специалисты Центробанка выявили неспособность кредитной организации выполнять обязательства перед кредиторами и партнерами, сообщает «Экономика сегодня».

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Места: Россия
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