Под Оршей перевернулся пассажирский автобус с россиянами

Автобус с туристами из России, а также Украины и Молдовы перевернулся и упал в кювет в Витебской области Беларуси.

Инцидент произошел в 4:30 утра (мск). Всего в салоне находились 53 пассажира.

По предварительной информации, водитель уснул во время движения за рулем, после чего автобус наехал на мачту освещения и опрокинулся на бок в обочину.

Информация о раненых и пострадавших уточняется, сообщает «НСН» со ссылкой на RT.

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