Под Оршей перевернулся пассажирский автобус с россиянами
Автобус с туристами из России, а также Украины и Молдовы перевернулся и упал в кювет в Витебской области Беларуси.
Инцидент произошел в 4:30 утра (мск). Всего в салоне находились 53 пассажира.
По предварительной информации, водитель уснул во время движения за рулем, после чего автобус наехал на мачту освещения и опрокинулся на бок в обочину.
Информация о раненых и пострадавших уточняется, сообщает «НСН» со ссылкой на RT.
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