Орнелла Мути вошла в состав жюри московского кинофестиваля

В Москве стартует международный кинофестиваль. Его жюри возглавляют итальянская актриса Орнелла Мути и режиссер Александр Адабашьян.

Мероприятие начнется с показа индийского фильма «Бахубали». Всего на главный приз претендуют 13 картин, снятых в различных странах мира, передает НСН.

Россия представляет на фестиваль три ленты: «Карп отмороженный», «Мешок без дна» и «Купи меня».