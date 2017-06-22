Орнелла Мути вошла в состав жюри московского кинофестиваля
В Москве стартует международный кинофестиваль. Его жюри возглавляют итальянская актриса Орнелла Мути и режиссер Александр Адабашьян.
Мероприятие начнется с показа индийского фильма «Бахубали». Всего на главный приз претендуют 13 картин, снятых в различных странах мира, передает НСН.
Россия представляет на фестиваль три ленты: «Карп отмороженный», «Мешок без дна» и «Купи меня».
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