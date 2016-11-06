Орнелла Мути хочет получить российское гражданство

Итальянская актриса Орнелла Мути готовит документы для получения российского гражданства. Об этом рассказал актер Александр Ревва.

По его словам, Мути рассказала о желании стать гражданкой России на презентации их совместного клипа. «Орнелла Мути уже является резидентом РФ и готовит документы для получения российского гражданства, о чем она рассказала сегодня на презентации нашего совместного клипа «Как Челентано», — приводит «РИА Новости» слова Реввы.

По словам самой Мути, она чувствует себя частью страны, потому что работает с россиянами.

На днях президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство голливудского актера Стивена Сигала.