Орнелла Мути хочет получить российское гражданство
Итальянская актриса Орнелла Мути готовит документы для получения российского гражданства. Об этом рассказал актер Александр Ревва.
По его словам, Мути рассказала о желании стать гражданкой России на презентации их совместного клипа. «Орнелла Мути уже является резидентом РФ и готовит документы для получения российского гражданства, о чем она рассказала сегодня на презентации нашего совместного клипа «Как Челентано», — приводит «РИА Новости» слова Реввы.
По словам самой Мути, она чувствует себя частью страны, потому что работает с россиянами.
На днях президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство голливудского актера Стивена Сигала.
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