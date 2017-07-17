В Орловской области предложили отказаться от бумажных учебников

Губернатор Орловской области Вадим Потомский считает, что современных школьников следует снабдить электронными планшетами вместо бумажных учебников

Данный вопрос он порекомендовал изучить местному департаменту образования. Глава региона подчеркнул, что планшеты для школьников должны содержать исключительно учебные программы и не иметь выхода в интернет. По мнению Потомского, вводить гаджеты в учебный процесс следует с пятого класса, сообщает РИА «Новости».

Свою инициативу губернатор объяснил тем, что образовательные программы достаточно часто меняются, что требует покупки новых пособий. В таких случаях планшеты полезнее и дешевле, нежели набор учебников, особенно для старшеклассников.