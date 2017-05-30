Орловский священник грозит судом за заметку о своем дорогом внедорожнике
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий пригрозил одной из орловских газет судом из-за публикации заметки о его внедорожнике Land Cruiser V8.
«Господь наш Иисус Христос призывал прощать врагов, поэтому я вам даю единственный шанс все исправить и требую удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ», - написал священнослужитель в редакцию газеты «Орловские новости».
По словам священника, газета сообщила ложную информацию, бросив тень на Святую Церковь и ее честных служителей.
В случае, если его требование не будет удовлетворено, владыка пообещал привлечь редакцию к уголовной ответственности за оскорбления религиозных чувств верующих, сообщает «Национальная служба новостей».
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