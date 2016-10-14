В Орле торжественно открыли памятник Ивану Грозному

В Орле торжественно открыли первый в России памятник царю Ивану Грозному. На церемонию прибыли представителей патриотических и религиозных организаций, писатель Александр Проханов, политик Сергей Кургинян и байкер Хирург.

В своем выступлении Александр Проханов подчеркнул, что Иван Грозный стал одним из тех лидеров, которые вели политику, способствующую укреплению могущества российского государства. Сергей Кургинян обратил внимание на то, что на протяжении многих лет «величие исторической личности Ивана Грозного пытались замаскировать».

Байкер Александр Залдостанова поблагодари власти региона за установку памятника. Губернатор Орловской области Вадим Потомский отметил заслуги первого русского царя и сравнил с ним нынешнего президента Владимира Путина.

Министров культуры и образования, которых ждала пресса, на открытии не было, передает «Росбалт».