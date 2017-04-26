В Орле ликвидаторы аварии на ЧАЭС попросили снести посвященный им памятник
Властям города Орла поступила просьба от местных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС о сносе посвященного им памятника.
Герои-чернобыльцы отметили, что монумент весьма неэстетичен. Кроме того, он не передан на баланс городской администрации, поэтому за ним никто не ухаживает. Об этом ТАСС рассказал глава правления местной общественной организации Союз «Чернобыль».
Он добавил, что ликвидаторы готовы самостоятельно собрать необходимые средства на новый памятник. В администрации Орла ТАСС заверили, что предложение чернобыльцев буде рассмотрено.
Монумент, о котором идет речь, был установлен в городе в 2006 году. Местные жители прозвали его «памятником печени» за внешнее сходство с этим органом.
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