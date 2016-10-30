Над оркестровой ямой в Метрополитен-опере развеяли прах
В Нью-Йорке в Метрополитен-опере во время спектакля неизвестный рассыпал в оркестровой яме вещество, которое позже признали человеческим прахом. Содеянное преступлением не является.
По словам очевидцев, до начала оперы мужчина признался, что намерен развеять над ямой прах своего учителя. Эксперты проводят анализ вещества, имя мужчины не оглашается. Инцидент случился во время оперы Джоаккино Россини "Вильгельм Телль", сообщает ТАСС.
После инцидента зрителей вывели из зала, оперу пришлось прервать. В полиции отмечают, что мужчина мог "не осознавать, что делает что-то плохое".
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