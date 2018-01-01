Оркестр Дедов Морозов выступит в Парке Победы

Москвичи и гости столицы могут насладиться игрой оркестра Дедов Морозов с 1 по 3 января в Парке Победы, сообщили в пресс-службе зоны отдыха.

Уточняется, что концерты пройдут с 15:00 до 21:00.

Кроме того, в концертной программе примет участие фольклорный ансамбль «Поляни», а также состоится кулинарное шоу и различные мастер-классы.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» городские музеи работают бесплатно, сообщает «М24».