Оркестр Дедов Морозов выступит в Парке Победы
Москвичи и гости столицы могут насладиться игрой оркестра Дедов Морозов с 1 по 3 января в Парке Победы, сообщили в пресс-службе зоны отдыха.
Уточняется, что концерты пройдут с 15:00 до 21:00.
Кроме того, в концертной программе примет участие фольклорный ансамбль «Поляни», а также состоится кулинарное шоу и различные мастер-классы.
В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» городские музеи работают бесплатно, сообщает «М24».
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