Оргкомитет Евровидения пригрозил Киеву исключением из-за ситуации с Самойловой

Генеральный директор международного музыкального конкурса Ингрид Делтенре заявила, что Киев может лишиться права проведения мероприятия, если решение проблемы с участием российской исполнительницы Юлии Самойловой в ближайшее время не будет найдено.

- Я глубоко сожалению, что «Евровидение» используется в политических целях. «Евровидение» должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использоваться для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять народы друг против друга, - цитирует Делтенре «Лайф» со ссылкой на швейцарское издание Blick.

Представитель оргкомитета подчеркнула, что намерения наложить санкции на Украину и исключить ее из «Евровидения» вполне серьезны, так как в EBU считают решение украинских властей о запрете въезда представительнице России Юлии Самойловой «абсолютно недопустимым».

По словам Делтенре, в настоящее время по поводу разрешения на въезд в страну для российской конкурсантки ведутся серьезные переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.

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