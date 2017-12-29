В организме человека найдены «внутренние весы»
Шведские ученые обнаружили в организме человека систему, регулирующую вес тела.
В ходе эксперимента специалисты имплантировали подопытным мышам тяжелые капсулы.
Через две недели животные с искусственным «лишним весом» стали меньше есть и потеряли значительную часть жировой массы.
Примечательно, что грызуны потеряли именно столько грамм, сколько весила искусственная нагрузка.
Ученые пришли к выводу, что в организме присутствует механизм, «регистрирующий» лишний вес, а затем посылающий мозгу сигнал о необходимости сократить потребления пищи, сообщает «РИА Новости».
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