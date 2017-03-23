Организацию «Свидетели Иеговы» признали экстремистской

В России деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» приостановлена в связи с осуществлением экстремистской деятельности, сообщается на сайте министерства юстиции.

Согласно документу, организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» добавлена в список организаций, чья деятельность признана экстремистской.

Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений «Свидетелей Иеговы» в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах за распространение экстремистских материалов, сообщает «Вести.ру».

Свидетели Иеговы — международная религиозная организация. Вероучение организации имеет много общего с учением неортодоксальных направлений в христианстве, но отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. Энциклопедия мировых религий Британники 2006 года определяет свидетелей Иеговы как приверженцев милленаристской секты.

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