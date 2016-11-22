Организация по запрещению химоружия готова принять от РФ образцы из Алеппо

Российские власти могут передать Организации по запрещению химического оружия, образцы отравляющих веществ, которые применялись боевиками против мирного населения в сирийском Алеппо. С таким заявлением выступила ОЗХО.

«ОЗХО недавно получила предложение от российских властей предоставить пробы и другие материалы, связанные с возможным применением химических веществ в качестве оружия в Алеппо. Эти пробы и другие материалы могут быть полезны для продолжающейся работы Миссии ОЗХО по установлению фактов», - цитирует текст документа ТАСС.

Вместе с тем из соображений безопасности ОЗХО просит передать им образцы в Дамаске или Гааге.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление по этому поводу.

- К сожалению, видимо, под сильнейшим давлением наших коллег руководство этой технической организации отказалось выполнить такую просьбу (направить экспертов ОЗХО в Алеппо), ссылаясь на соображения безопасности. Мы, насколько я знаю от коллег из Министерства обороны, прорабатываем возможность самим доставить в Гаагу, в ОЗХО, собранные пробы, - заявил Лавров.

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