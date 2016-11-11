Организация WikiLeaks обратилась к Обаме с просьбой помиловать Сноудена и Мэннинга

Представители организации WikiLeaks обратились к действующему президенту США Бараку Обаме с просьбой помиловать бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и информатора Брэдли Мэннинга.

«Президент Обама может сделать важный политический шаг и помиловать Мэннинга и Сноудена. Если нет, он передаст возможность получить эту награду президенту Трампу», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную организацией в своем официальном твиттере.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, после чего американские власти аннулировали его паспорт.

Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Трибунал в конце августа 2013 года приговорил его к 35 годам заключения.