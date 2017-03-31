Организаторы «Евровидения» пригрозили Киеву отказом от участия в конкурсе ряда стран

Западные средства массовой информации опубликовали письмо главы Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором предупредила председателя правительства о том, что в случае отказа российской исполнительнице Юлии Самойловой в праве принять участие в «Евровидении-2017» целый ряд стран бойкотирует мероприятие.

«Если вы подтвердите запрет въезда для российской певицы Юлии Самойловой — это определенно будет иметь большое негативное влияние на международную репутацию Украины как современной, демократической европейской страны. Мы также обеспокоены возможными негативными последствиями, к которым приведет данный инцидент на конкурс Евровидение и ЕВС в целом. Данная ситуация вызывает недовольство среди наших членов — вещателей из стран Европы — мы уже получили от них ряд сообщений критикующих решение СБУ, и отмечающих, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе», — цитирует текст письма Делтенре «Лайф».

По информации западных СМИ, у Украины совсем не осталось времени на размышление - оргкомитет «Евровидения» ожидает ответа Киева уже в пятницу, 31 марта.

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