Организаторы «Евровидения» предложили Самойловой выступить по видеосвязи
Европейский вещательный союз, являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», предложил «Первому каналу» организовать выступление российской конкурсантки Юлии Самойловой, которой служба безопасности Украины запретила въезд на Украину, с помощью прямой трансляции, говорится в заявлении, опубликованном на сайте конкурса.
Согласно документу, союз принял беспрецедентное решение предложить российскому «Первому каналу» провести прямую трансляцию второго полуфинала через спутник, чтобы дать возможность Юлии Самойловой принять участие в конкурсе в этом году.
«Первый канал» пока не дает комментарии, отмечает «РИА Новости».
Ранее СБ Украины официально запретила российской исполнительнице Юлии Самойловой въезд на Украину на три года из-за поездки певицы в Крым в 2015 году. В Киеве Самойлова, с детства прикованная к инвалидному креслу, должна была представить Россию с песней Flame is burning. «Первый канал» и ВГТРК приняли решение не транслировать конкурс в этом году.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии