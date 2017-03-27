Организаторы «Евровидения» настаивают на участии российской конкурсантки в Киеве

Европейский вещательный союз, являющийся организатором песенного конкурса «Евровидение», настаивает, чтобы Россия выступила на «Евровидении-2017» в Киеве, заявил глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг.

По его словам, комитет в данный момент не получал от властей Украины официального уведомления о том, что российской исполнительнице Юлии Самойловой запрещается выступать в Киеве.

Глава оргкомитета «Евровидения» также заявил, что президент или премьер-министр Украины могут отменить решение СБУ декретом, отметив, что Европейский вещательный союз все равно будет придерживаться украинских законов.

Кроме того, Фрайлинг призвал Россию проявить заинтересованность в решении этого вопроса, сообщает «Экономика сегодня».

22 марта Украина запретила участнице конкурса от России Юлии Самойловой въезд в страну на три года из-за посещения Крыма в 2015 году. СБУ настаивает на том, что певица должна была получить на въезд в российский Крым специальное разрешение от Украины. После этого организаторы конкурса предложили организовать трансляцию выступления российской певицы в прямом эфире через спутник. Однако эта идея не нашла поддержки ни в России, ни на Украине.

В мае 2016 года первое место на конкурсе «Евровидение» заняла украинская исполнительница Джамала, второе - певица из Австралии Дэми Им, а третье место досталось россиянину Сергею Лазареву.

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