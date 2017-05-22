Организатора акции «Бессмертный полк» на Украине обвиняют в госизмене
Замглавы украинской партии «Союз левых сил» и организатор акции «Бессмертный полк» в Виннице Иван Бондарчук арестован по обвинению в государственной измене, заявил глава партии Василий Волга.
По его словам, Бондарчуку грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
Отмечается, что 73-летнего пенсионера подозревают в подготовке протестной акции, однако в «Союзе левых сил» уверены, что уголовное дело стало местью за проведение «Бессмертного полка» в День Победы.
По мнению Волги, 9 мая власти не смогли устроить «кровавую баню» из-за «Евровидения», проходившего в эти дни в Киеве, поэтому взялись за людей, прошедших с плакатами своих предков в день Победы, только сейчас, сообщает ТАСС.
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