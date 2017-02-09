Организатор теракта 11 сентября обвинил во всем США

Заключенный Гуантанамо Халид Шейх Моххаменд написал письмо экс-президенту США Бараку Обаме, в котором изложил причины теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

По его словам, американские власти должны нести всю ответственность за этот теракт.

Моххаменд обвинил США в ошибочной внешней политике, которая убивала людей по всему миру и впоследствии убила и около 3 тысяч граждан своей страны в теракте. В заключении он добавил, что все это сделали «вы сами и ваши диктаторы в нашей стране».

В письме террорист не просит о помиловании и утверждает, что готов до конца дней сидеть в одиночной камере и молиться Аллаху.

11 сентября 2001 года в США произошла серия из четырех координированных террористических актов, совершенных членами террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Жертвами атак стали 2977 человек, среди которых 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, в зданиях Всемирного торгового центра, 125 — в здании Пентагона. Об этом сообщают «Народные новости».