Организатор теракта в питерском метро был лишен гражданства Киргизии

Предполагаемый организатор теракта в петербургском метро Аброр Азимов, задержанный сегодня в Подмосковье, четыре года назад был лишен гражданства Киргизии.

По данным Life, в 2013 году он перебрался в Россию и стал исповедовать идеи радикального ислама.

По информации спецслужб, именно Азимов готовил к теракту в питерском метро уроженца Киргизии, получившего гражданство РФ, Акбарджона Джалилова, который познакомился с Азимовым еще в Киргизии.

Отмечаетя, что оба террориста жили в Оше. Данная местность считается центром радикального исламистского сопротивления всей Центральной Азии.

Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в поезде петербургского метро произошел 3 апреля. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли, по последним данным, 15 человек, включая самого террориста Джалилова, более 50 ранены.