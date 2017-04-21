Организатор теракта в Петербурге и его брат лишены гражданства РФ

МВД аннулировало гражданство Аброра и Акрама Азимовых, обвиняемых в причастности к совершению теракта в метро Петербурга, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, Свердловским районным судом Перми был установлен факт представления уроженцем Киргизии Азимовым А.И. заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ.

Решение о лишении гражданства РФ было принято в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Кроме того, данное решение повлекло за собой отмену решений о приеме в российское гражданство сыновей Азимова.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал брата предполагаемого организатора теракта в петербургском метро - 28-летнего Акрама Азимова. По данным следствия, он фальсифицировал документы боевиков для того, чтобы они могли беспрепятственно попасть в Россию, а также перевел деньги смертнику Акбаржону Джалилову, взорвавшемуся в метро Петербурга 3 апреля, сообщает Интерфакс.