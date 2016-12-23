Организатор теракта в Берлине ликвидирован на окраине Милана
Выходец из Туниса Анис Амри, обвиняемый в организации террористической атаки на Рождественской ярмарке в Берлине, убит в перестрелке с полицейскими на окраине Милана ночью в пятницу 23 декабря.
Как сообщил министр внутренних дел Италии Марко Миннити, это произошло во время рядовой проверки.
- Полицейский патруль остановил машину с потушенными фарами. В этот момент мужчина достал пистолет и начал стрельбу в ответ на просьбу показать документы. Полицейские отреагировали, открыв ответный огнь, - цитирует министра ТАСС.
Итальянские следователи уже идентифицировали личность убитого по отпечаткам пальцев.
Ранее сообщалось, что Амри прибыл в Германию из Италии, где он почти четыре года отсидел в тюрьме.
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