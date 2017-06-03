Организатор «Евровидения» подал в отставку из-за долгов по конкурсу
Один из организаторов «Евровидения», главный продюсер по музыкальному и спортивному вещанию Нацинальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак подал заявление об отставке.
Об этом в Facebook написал член правления НОТУ Роман Винтонив: «Есть почти 300 незакрытых сделок по «Евровидению». Есть пикет под кабмином, на который пришли люди, потому что им не заплатили 20% денег за работу на «Евровидении». Есть расследования КРУ и прокуратуры по «Евровидению». Есть человек, который отвечал за организацию «Евровидения».
Как отмечает Винтонив, не решив оставшиеся после конкурса проблемы, Грицак написал заявление об увольнении, пишет Life.ru.
Ранее Грицак рассказал о тратах на проведение «Евровидения-2017». Конкурс обошелся организаторам в 20,4 миллиона евро.
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