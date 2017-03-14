Организатор «Евровидения» не будет влиять на решение Киева о допуске Самойловой на конкурс

Власти Украины могут самостоятельно принять решение о допуске российской исполнительницы Юлии Самойловой к участию в международном песенном конкурсе «Евровидение», который состоится этой весной в Киеве, заявил исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

По его словам, со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации.

«Мы хотим, чтобы все страны принимали участие, но это решение украинской власти, и мы будем его уважать», - цитирует «Интерфакс» слова Санда.

Он также выразил надежду, что власти Украины найдут оптимальное решение по данному вопросу.

В свою очередь, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что все участники конкурса должны соблюдать украинское законодательство, а российская сторона предложила участницу, которая пересекла границу автономной республики Крым незаконным способом. При этом он в очередной раз обвинил РФ в незаконной аннексии Крыма и гибридной войне на востоке Украины.

Чиновник добавил, что Украина будет решать этот вопрос «согласно духу «Евровидения» и украинскому законодательству.

Руководство «Первого канала» приняло решение отправить на международный конкурс «Евровидение» 26-летнюю финалистку шоу «Фактор А» Юлию Самойлову. Отмечается, что девушка, прикованная к инвалидному креслу с детства, выступит с песней под названием Flame is burning («Пламя пылает»).

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста отказаться трансляции «Евровидения», а также не отправлять российских исполнителей на этот международный конкурс. В своем обращении Милонов указал, что Киев проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику», в местных СМИ и украинском сегменте интернета «развернута настоящая вакханалия», а в самой стране «поднимает голову неонацизм». Позже в Кремле данную инициативу отвергли.

В мае 2016 года первое место на конкурсе «Евровидение» заняла украинская исполнительница Джамала, второе - певица из Австралии Дэми Им, а третье место досталось россиянину Сергею Лазареву.

Финал конкурса состоится 13 мая 2017 года.