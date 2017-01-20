Орешкин пообещал стабильный курс национальной валюты

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что ситуация с резкими колебаниями курса рубля, имевшая место в 2014-2015 годах, более не повторится.

Он отметил, что сегодня динамика курса рубля довольно стабильная. Политика Банка России будет направлена на предотвращение резких колебаний, сообщает ТАСС.

По словам министра, правительство и ЦБ РФ не намерены отказываться от плавающего курса национальной валюты. Для сдерживания волатильности рубля предусматривается покупка Минфином валюты через ЦБ.