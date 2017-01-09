Орешкин назвал семь проблем экономики РФ
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал семь главных проблем российской экономики.
По его мнению, демографическая ситуация, бедность, низкая инвестиционная активность, отсутствие инноваций, ограничения для международной кооперации и экспорта, высокий уровень транзакционных издержек и «асимметрия информации», а также большая доля теневой экономики являются главными проблемами экономики РФ.
Кроме того, он выступил за снижение налогов, назвав нагрузку на официально работающие компании завышенной, а также рассказал о подготовке плана действий, которые позволят ускорить рост ВВП. Об этом сообщает «Федерал пресс».
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