Орешкин назвал рублевые активы самыми крепкими в мире

За два года рублевые активы стали самыми крепкими и сильными в мире, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на деловом завтраке в рамках форума «Россия и мир: выбор приоритетов».

По его словам, иностранные компании, придерживающие инвестиции, упускают серьезные возможности.

- Тот, кто будет инвестировать в реальный сектор быстрее, получит более высокую отдачу от инвестиций, - цитирует «Российская газета» слова Орешкина.

Он также назвал повышение экономической определенности одной из приоритетных задач на 2017 год, отметив, что готовит план развития экономики для МЭР с целью повышения темпов роста экономики РФ.