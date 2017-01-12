Орешкин назвал рублевые активы самыми крепкими в мире
За два года рублевые активы стали самыми крепкими и сильными в мире, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на деловом завтраке в рамках форума «Россия и мир: выбор приоритетов».
По его словам, иностранные компании, придерживающие инвестиции, упускают серьезные возможности.
- Тот, кто будет инвестировать в реальный сектор быстрее, получит более высокую отдачу от инвестиций, - цитирует «Российская газета» слова Орешкина.
Он также назвал повышение экономической определенности одной из приоритетных задач на 2017 год, отметив, что готовит план развития экономики для МЭР с целью повышения темпов роста экономики РФ.
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