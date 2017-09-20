Под Оренбургом рванула старая скважина с нефтью
В Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации после выброса нефтяной жидкости и сероводорода на скважине, где произошла авария из-за разгерметизации.
По предварительным данным, пострадало 19 детей населенного пункта Бердянка и населенного пункта Чкалов, находящихся в нескольких километрах от законсервированной скважины.
Губернатор Юрий Берг отметил, что режим ЧС введен для обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики, снижения ущерба и потерь от чрезвычайной ситуации, вызванной разгерметизацией скважины, сообщает РИА Новости.
Все деревни и села в окрестности будут проверены специалистами лично на предмет отравления населения, в области готовятся больничные места на случай поступления пациентов.
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