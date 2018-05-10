Под Оренбургом разоблачили вербовщиков террористов

Сотрудники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии провели спецоперацию в Оренбургской области, в ходе которой были задержаны запрещенной в России террористической группировки ДАИШ.

Проведя рейд по десяти адресам, силовики изъяли экстремистскую литературу, руководства для боевиков и видеозаписи. Вербовщики сами проходили подготовку на террористических базах и готовили бойцов для группировок, воюющих на Ближнем Востоке.

В настоящее время проводятся допросы задержанных. Вскоре будет решен вопрос об избрании им меры пресечения, сообщает «ФедералПресс».