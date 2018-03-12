Под Оренбургом нашли шлем воина времен Золотой Орды

Под Оренбургом нашли шлем, принадлежащий воину времен Золотой Орды. Находку передали Музею археологии Оренбургского государственного педагогического университета (ОГПУ).

Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник археологической лаборатории вуза Павел Харламов. «В результате размыва одного из берегов реки Каргалка в Оренбургском районе молодые люди нашли шлем и недавно передали его к нам в Музей археологии ОГПУ», - рассказал он.

После обследования места находки археологи обнаружили кости лошади. По мнению ученых, артефакты относятся к эпохе средневоковья - IX-XIV векам. «На данный момент мы склоняемся, что шлем, предварительно, можно датировать XIII-XIV веком», - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что шлем имеет полусферическую форму и изготовлен методом кузнечной ковки.

Территория Оренбургской области находилась в центре Золотоордынского государства. Археологические находки того времени хранятся в Музее лаборатории ОГПУ.