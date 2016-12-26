В Оренбурге несколько человек отравились суррогатным алкоголем

В Оренбурге зафиксировано несколько случаев отравления контрафактным алкоголем, в основе которого был метиловый спирт.

Точное число жертв не названо, однако установлено, что отравление было вызвано суррогатными водкой и «Виски», сообщает РИА ФедералПресс.

В связи с произошедшим губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел экстренное совещание с участием вице-губернаторов, министров регионального правительства, руководителей местных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, УМВД.

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