В Оренбурге несколько человек отравились суррогатным алкоголем
В Оренбурге зафиксировано несколько случаев отравления контрафактным алкоголем, в основе которого был метиловый спирт.
Точное число жертв не названо, однако установлено, что отравление было вызвано суррогатными водкой и «Виски», сообщает РИА ФедералПресс.
В связи с произошедшим губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел экстренное совещание с участием вице-губернаторов, министров регионального правительства, руководителей местных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, УМВД.
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