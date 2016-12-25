В Оренбурге несколько человек смертельно отравились поддельным алкоголем

Употребление суррогатного алкоголя стало причиной смерти нескольких человек в Оренбургской области. Точное число погибших власти региона не называют.

– В числе напитков, ставших причиной отравления, - контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте, – рассказали в региональном правительстве. Все смертельные случаи зафиксированы в конце текущей недели, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Иркутске 75 человек погибли от употребления внутрь концентрата для ванн "Боярышник". Врачи отмечают, что люди умерли от отравления метанолом, который входил в состав жидкости. На упаковке было написано, что в состав концентрата входит этиловый спирт.