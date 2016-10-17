«Оренбург» одержал первую в истории победу в РФПЛ

ФК «Оренбург» выиграл первый в истории клуба матч в Российский футбольнйо премьер-лиге.

Команда Роебра Евдокимова на своем поле обыграла «Томь», таким образом, одержав свою первую победу в РФПЛ. Хозяева вышли вперед уже на 12-й минуте благодаря точному удару Павла Нехайчика. На 26-й минуте «Томь» заработала пенальти, но Виталий Дьяков пробил выше ворот.

В конце первого тайма Нехайчик оформил дубль блестящим ударом в дальнюю девятку. В середине второй половины встречи «Томь» попыталась зацепиться за очки — на 77-й минуте отличился Эрик Бикфалви прямым ударом со штрафного. Тем не менее, «Оренбург» в самой концовке забил еще раз и одержал победу — хет-трик на счету Нейхачика.