В Орегоне акция протеста против избрания Трампа переросла в беспорядки
Беспорядками завершилась акция протеста против избрания Дональда Трампа президентом США, проходящая в городе Портленд в Орегоне.
По данным местной полиции, митингующие, численность которых не уточняется, громили витрины, а также вышли на дорогу, перекрыв движение автотранспорта.
- Полиция теперь квалифицирует эти действия как беспорядки, - говорится в заявлении полицейского управления Портленда.
По предварительным результатам голосования, прошедшего в США 8 ноября, Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает ТАСС.
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