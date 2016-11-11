В Орегоне акция протеста против избрания Трампа переросла в беспорядки

Беспорядками завершилась акция протеста против избрания Дональда Трампа президентом США, проходящая в городе Портленд в Орегоне.

По данным местной полиции, митингующие, численность которых не уточняется, громили витрины, а также вышли на дорогу, перекрыв движение автотранспорта.

- Полиция теперь квалифицирует эти действия как беспорядки, - говорится в заявлении полицейского управления Портленда.

По предварительным результатам голосования, прошедшего в США 8 ноября, Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает ТАСС.