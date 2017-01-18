Орден меченосцев-крестоносцев потребовал вернуть себе Выборгский замок в Петербурге

Орден меченосцев-крестоносцев потребовал вернуть себе Выборгский замок, расположенный в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, на днях ему пришло письмо, написанное на латыни, в котором содержится требование о передаче Выборгского замка Ордену меченосцев-крестоносцев. Документ подписан именем магистра Ордена Фольквина фон Наумбург цу Винтерштеттена.

В письме указано, что Орден внимательно следит за развитием истории вокруг передачи великолепного храма святого Исаака Далматского в ведение Русской православной церкви. В документе отмечается, что представители Ордена одобряют действия местного графа, решившегося на такой шаг.

По словам магистра Ордена, ситуация с передачей Исаакиевского собора в ведение РПЦ воодушевила рыцарей потребовать возвращения себе Выборгского замка.

В свою очередь Петров заявил, что, несмотря на признаки несерьезности заявления, он направил соответствующие документы руководству Ленинградской области. Об этом сообщает «Санкт-Петербург.ру».