Орбиту МКС скорректировали на 350 метров
В пресс-службе Центра управления полетами сообщается, что орбита Международной космической станции была скорректирована для подготовки к посадке корабля «Союз МС-03».
Также сказано, что в 00:35 по московскому времени включили двигатели служебного модуля МКС «Звезда» - сообщают «РИА Новости».
Отмечается, что за 13 секунд работы двигателей средняя высота полета станции увеличилась на 350 метров и составила 405,1 километра». Напомним, что посадка корабля «Союз МС-03» намечена на 2 июня текущего года
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