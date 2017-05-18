Орбиту МКС скорректировали на 350 метров

В пресс-службе Центра управления полетами сообщается, что орбита Международной космической станции была скорректирована для подготовки к посадке корабля «Союз МС-03».

Также сказано, что в 00:35 по московскому времени включили двигатели служебного модуля МКС «Звезда» - сообщают «РИА Новости».

Отмечается, что за 13 секунд работы двигателей средняя высота полета станции увеличилась на 350 метров и составила 405,1 километра». Напомним, что посадка корабля «Союз МС-03» намечена на 2 июня текущего года